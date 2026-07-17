Erste C-390 Millenium für Tschechien

Erste C-390 Millenium für Tschechien (Foto: Embraer)

Embraer hat den ersten Militärtransporter vom Typ C-390 Millennium an die tschechische Luftwaffe ausgeliefert und das 20 Monate nach Vertragsunterzeichnung.

Die Übergabezeremonie fand am 16. Juli 2026 auf dem Luftwaffenstützpunkt Prag-Kbely statt, nur 20 Monate nach Unterzeichnung des Beschaffungsvertrags. Dies unterstreicht Embraers Fähigkeit, Liefertermine einzuhalten. Tschechien ist das neueste NATO-Mitglied, das dieses Flugzeug einsetzt und sich einer wachsenden internationalen Flotte anschließt.

Die C-390 Millennium wird den tschechischen Streitkräften verbesserte Fähigkeiten für strategische und taktische Lufttransporte bieten, darunter den Transport von Schwerlastgütern und Personal, humanitäre Missionen, medizinische Evakuierungen, Such- und Rettungsaktionen, Brandbekämpfung und Luftbetankung.

Die C-390, ein als militärisches Transportflugzeug der nächsten Generation konzipiertes Flugzeug mittlerer Größe, kann bis zu 26 Tonnen Nutzlast befördern, Geschwindigkeiten von bis zu 470 Knoten erreichen und Einsätze von provisorischen oder unbefestigten Start- und Landebahnen aus durchführen. Das Flugzeug kann zudem für Luftbetankungsmissionen konfiguriert werden.

Embraer hob die langjährige Beteiligung der Tschechischen Republik an dem Programm hervor, wobei die tschechische Industrie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Produktion des Flugzeugs spielte. Die C-390 Millennium wurde mittlerweile von mehreren Luftstreitkräften weltweit ausgewählt, darunter Brasilien, Portugal, Ungarn, die Niederlande, Österreich, Südkorea, Schweden, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Slowakei und Litauen.