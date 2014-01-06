Erste C-27J Spartan für Australien abgehoben

Am 19. Dezember 2013 informierte der italienische Flugzeugbauer Alenia Aermacchi über den Erstflug des ersten C-27J Spartan Transporters für die Royal Australian Air Force.

Der Jungfernflug fand auf dem Flughafen von Turin Caselle statt und verlief zur vollsten Zufriedenheit der Unternehmung. Der erste Spartan Transporter für die australische Luftwaffe soll anfangs Jahr an den Hauptauftragnehmer L-3 Communications in den USA übergeben werden. Australien hat im Rahmen eines US Air Force Foreign Military Sales Vertrages im Mai 2012 bei Alenia Aermacchi zehn C-27J Spartan in Auftrag gegeben. Die Royal Australian Air Force wird mit diesen Transportflugzeugen ihre Caribou Transportmaschinen ersetzen, die bereits 2009 aus dem Verkehr gezogen wurden. Alle zehn Spartan Transporter sollen bis Ende 2015 ausgeliefert werden.