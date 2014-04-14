Erste C-130J Shimshon in Israel

Die erste von vier neu beschafften C-130J Shimshon (Super Hercules) konnte am 9. April 2014 im israelischen Nevatim feierlich in Empfang genommen werden.

Die Maschine wurde bereits am 26. Juni 2013 an die Israeli Air Force übergeben, verblieb für weitere Modifikationsarbeiten jedoch noch in den USA. Israels Luftstreitkräfte haben bei Lockheed Martin im Sommer 2008 die Kaufabsicht für neun C-130J geäußert und bis heute vier modernste Super Hercules fest in Auftrag gegeben. Bei der Israeli Air Force (IAF) tragen die C-130J den Namen Shimshon, der im Hebräischen vom Wort Sonne abgeleitet wird und an einen Politiker und israelischen Führer erinnern soll.