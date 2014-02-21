Erste Boeing C-17 an Kuwait ausgeliefert

Am 13. Februar 2014 wurde in Long Beach der erste C-17b Globemaster III Militärtransporter an Kuwait übergeben.

Die Kuwait Air Force hat bei Boeing zwei C-17 Globemaster III gekauft und konnte Mitte Februar nun ihr erstes Exemplar übernehmen. Der erste C-17 Transporter wurde im September 2010 in Auftrag gegeben und der zweite Auftrag folgte im April 2013. Die C-17 Transporter von Kuwait werden hauptsächlich für humanitäre Hilfsflüge eingesetzt, deshalb sind sie in einem weiß, silbrigen Farbanstrich lackiert worden. Kuwait ist nun neben den Emiraten und Qatar der dritte C-17 Betreiber in der Golfregion. Auch Saudi-Arabien hat das Interesse an bis zu dreizehn C-17 Globemaster III angemeldet.