Erste A400M für Spanien abgehoben

A400M MSN044 für Spanien Erstflug (Foto: Airbus Defence and Space)

Am 5. September 2016 absolvierte der erste A400M Militärtransporter für die spanischen Luftstreitkräfte seinen Jungfernflug.

Der A400M mit der Baunummer MSN044 startetet im spanischen Sevilla um 15:25 Uhr Lokalzeit zu seinem Jungfernflug, der drei Stunden und fünfundvierzig Minuten dauerte. Als Kapitän saß Experimental Testpilot Nacho Lombo am Steuer des ersten A400M für Spanien, für ihn war es ein Privileg diesen A400M Testflug absolvieren zu dürfen. Der erste A400M für Spanien hatte im Mai die Endmontagehalle verlassen und war Mitte Juni lackiert worden. Spanien hat bei Airbus Defence and Space insgesamt 27 A400M Transporter in Auftrag gegeben, die erste Maschine soll in den nächsten Wochen übergeben werden.