Emirate erhalten sechsten Boeing C-17 Transporter

Boeing hat am 20. Juni 2012 bekannt gegeben, dass der sechste C-17 Globemaster III Militärtransporter an die Vereinigten Arabischen Emirate übergeben wurde.

Die Vereinigten Arabischen Emirate konnten die ersten vier Globemaster III im 2011 übernehmen, die fünfte Maschine wurde im Mai 2012 übergeben und im Juni folgte nun die sechste und vorläufig letzte C-17 Globemaster III für die Luftstreitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Globemaster III der Emirate werden hauptsächlich für Transportaufgaben im eigenen Land und für humanitäre Zwecke eingesetzt. Boeing produziert die C-17 im ehemaligen Werk von McDonnell Douglas in Long Beach, momentan befinden sich weltweit 234 Globemaster Transporter im Einsatz.