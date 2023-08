Emirate erhält zweiten C-17

Boeing lieferte am 10. Juni 2011 den zweiten C-17 Globemaster III Kampfzonentransporter an die Luftwaffe der Vereinten Arabischen Emirate aus.

Weitere zwei Maschinen werden noch in diesem Jahr folgen und die restlichen zwei der sechs gekauften Globemaster werden 2012 an die Emirate ausgeliefert werden. Der Golfstaat will die sechs gekauften C-17 Globemaster hauptsächlich für humanitäre Aufgaben einsetzen, zusätzlich werden die Maschinen die militärischen Transportkapazitäten des Landes erweitern. Neben dem Vereinten Arabischen Emirat betreibt auch Katar C-17 Transporter.