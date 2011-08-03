Emirate übernehmen dritten Boeing C-17A

Boeing hat am 28. Juli 2011 den dritten C-17A Globemaster III Militärtransporter an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert.

Die Emiraten haben den ersten Globemaster III im Mai 2011 übernehmen können, eine vierte Maschine wird noch im laufenden Jahr folgen und zwei weitere dieser schweren Militärtransporter werden 2012 an den Golfstaat ausgehändigt. Die Globemaster III der Emirate werden hauptsächlich für Transportaufgaben im eigenen Land und für humanitäre Zwecke eingesetzt. Boeing produziert die C-17 im ehemaligen Werk von McDonnell Douglas in Long Beach, momentan befinden sich 234 Globemaster Transporter im Einsatz.