Embraer verzögert KC-390 Militärtransporter

Embraer KC-390 first take off (Foto: Embraer)

Auch bei Embraer läuft ab und zu nicht alles ganz nach Plan, so musste der erfolgsverwöhnte Flugzeugproduzent aus Brasilien kürzlich eine Programmverzögerung bei seinem neuen Militärtransporter bekanntgeben.

Das Unternehmen informierte während der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen über die Auslieferungsverschiebung. Ursprünglich plante man den ersten KC-390 im Herbst 2017 an die Luftstreitkräfte Brasiliens übergeben zu können, nun wird dieser Termin in die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben. Der KC-390 befindet sich seit dem 3. Februar 2015 im Flugtestprogramm, dieses kommt jedoch nicht so richtig vom Fleck, der Transporter hat seither keine weiteren Flüge unternommen.

Während der Präsentation der Quartalszahlen hat Embraer nun dahingehend informiert, dass die Flugtestkampagne erst im vierten Quartal 2015 so richtig abheben soll. Für die Flugtests rechnet Embraer mit achtzehn bis vierundzwanzig Monaten. Scheinbar forciert Embraer das Programm nicht, weil die Zahlungsmoral Brasiliens schlecht ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Embraer seine Kräfte voll auf die zivilen Programme fokussiert.