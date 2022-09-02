Embraer KC-390 für Portugal abgehoben

Embraer KC-390 Portugal (Foto: Embraer)

Laut Embraer kommt das Testprogramm des ersten KC-390 Militärtransporter für Portugal gut voran, momentan steht der Transporter in Brasilien im Flugtestprogramm.

Portugal hat im August 2019 für ihre Força Aerea Portuguesa bei dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer fünf mittelschwere Militärtransporter vom Typ KC-390 in Auftrag gegeben. Der erste Transporter aus dieser Bestellung steht nun im Embraer Werk Gavião Peixoto, São Paulo in der Flugerprobung. Embraer will den ersten KC-390 Transporter nach seiner Zertifizierung im Jahr 2023 an Portugal ausliefern.