Embraer C-390 für Tschechien

Embraer C-390 für Tschechien (Foto: Embraer)

Die tschechischen Luftstreitkräfte sind mit Embraer in Kaufverhandlungen für zwei C-390 Millennium eingestiegen, der C-390 Militärtransporter soll die beste Lösung für das Land sein.

Tschechien tut sich schwer mit dem Kauf eines neuen Militärtransporters, das Land sucht seit Jahren eine Transporterlösung für ihre Luftstreitkräfte. Nun hat sich die Regierung dazu entschieden, mit dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer Vertragsverhandlungen für zwei C-390 Militärtransporter aufzunehmen. Falls Tschechien den Embraer C-390 Millennium Transporter kaufen würde, wäre es der sechste Kunde bei dem mittelschweren Militärtransporter aus Brasilien.

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer hat den KC-390 Militärtransporter im April 2009 lanciert, der Erstflug erfolgte am 3. Februar 2015. Angetrieben wird der KC-390 durch zwei V2500 Triebwerke von International Aero Engines. Die Nutzlast liegt bei 23 Tonnen, der Transporter kann bei Bedarf auch als Tankflugzeug verwendet werden. Für den zweistrahligen Transporter haben sich bisher mit Brasilien, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Ungarn fünf Nationen entschieden.