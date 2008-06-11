EADS kann spanische Harrier modernisieren

EADS kriegt den Zuschlag von Spanien für die Modifizierung von vier Harrier AV-8B Senkrechtstartern.

Der Auftrag repräsentiert einen Wert von 11,5 Millionen Euro. Die Flugzeuge werden auf einen ähnlichen Standard gebracht wie den beim Harrier II Plus. Diese modernere Variante fliegt bereits bei der spanischen Navy. Die Auftragsarbeiten werden 2011 abgeschlossen sein. Hauptbestandteil der Modifikation ist das neue Rolls Royce Pegasus 408A Triebwerk und eine leistungsfähigere Avionik.