EA-6B Prowler werden in die Türkei verlegt

EA-6B Prowler US Marine Corps (Foto: US Marine Corps)

Das US Marine Corps hat eine Staffel EA-6B Prowler Angriffsflugzeuge in die Türkei verlegt, von hier aus sollen sie Terroristen in Syrien und im Irak bekämpfen.

Die EA-6B Prowler gehören zu der Marine Corps Tactical Electronic Warfare Squadron 4, die auf der Marine Corps Air Station Cherry Point, Nord Carolina stationiert ist. Die Staffel wurde auf den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik überführt und wird bis im September in der Türkei stationiert sein. Die Prowler werden im Rahmen der Operation Inherent Resolve für die elektronische Kriegsführung und den dazu gehörenden Angriffsaufgaben gegen Kommunikationseinrichtungen der islamischen Terroristen in Syrien und dem Irak eingesetzt.

EA-6B Prowler flight to PCAM