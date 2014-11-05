E-2D Hawkeye erreicht Teileinsatzbereitschaft

Die ersten Northrop Grumman E-2D Frühwarnflugzeuge haben bei den US-amerikanischen Seestreitkräfte die Initial Operational Capability (IOC) erreicht.

Mit diesem IOC geht die modernste Generation der bewährten E-2 Hawkeye in den Betrieb. Die Northrop Grumman Advanced Hawkeye E-2D ist eine komplett neu überarbeitet Version der fliegerischen Einsatzzentrale der US-Navy. Northrop Grumman hat bislang fünfzehn von 52 in Auftrag gegebenen E-2D an die Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten übergeben. Für die eingeschränkte Einsatzbereitschaft mussten mindestens fünf Maschinen samt ausgebildeter Mannschaften zur Verfügung stehen, dieser Meilenstein wurde Mitte Oktober 2014 erreicht.

Die E-2D verfügt über stärkere Rolls Royce T56-A-427A Turbopropeller Triebwerke, einen APY-9 Radar mit passiver elektronischer Strahlsteuerung von Lockheed Martin, modernste Kommunikationseinrichtungen und neue Datenlinks. Die E-2D Advanced Hawkeye wird neu durch vier Besatzungsmitglieder anstatt drei Besatzungsmitgliedern bemannt. Die alten E-2C Maschinen werden ab 2017 mit den neuen E-2D ersetzt, dieser Prozess soll dann im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Die US-Navy möchte im Endausbaustadium 75 E-2D betreiben.