Dritter PAK-FA von Suchoi abgehoben

Am 22. November 2011 ist in Komsomolsk am Amur der dritte PAK FA Prototyp zum Jungfernflug abgehoben.

Suchoi berichtete, dass die Maschine bei ihrem Erstflug etwas mehr als eine Stunde in der Luft war, am Steuer des neusten Fighters aus Russland saß Cheftestpilot Sergey Bogdan. Während des ersten Erprobungsfluges wurde das Flugverhalten der Maschine und die wichtigsten Teilsysteme getestet. Sergey Bogdan zeigte sich über den Jungfernflug des dritten PAK FA T-50 zufrieden. Die Flugerprobung des PAK FA T-50 hat im Januar 2010 begonnen, Suchoi berichtete, dass bereits mehr als 100 Testflüge absolviert wurden.