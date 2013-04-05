Dritter F-35B für Grossbritannien abgehoben

Am 1. April 2013 ist die dritte F-35 für Grossbritannien auf dem Werksflugplatz von Lockheed Martin in Fort Worth zum Jungfernflug gestartet.

Am Steuer der F-35B sass Cheftestpilot Alan Norman. Bevor die Maschine auf die Eglin Air Force Base überflogen wird, müssen noch einige Abnahmeflüge erfolgreich abgeschlossen werden. Das britische Verteidigungsministerium beabsichtigt 48 F-35B zu beschaffen, ursprünglich wollten die Briten 135 Maschinen kaufen. Bei ZM137 handelt es sich um eine F-35B Short Take Off and Vertical Landing Variante, die später auf einem der neuen Träger der Queen Elisabeth Klasse stationiert werden wird. Grossbritannien ist im F-35 Programm ein wichtiger Partner von Lockheed Martin, 15 Prozent der Arbeiten werden durch britische Unternehmen ausgeführt, rund 25.000 Arbeitsplätze sind direkt vom F-35 Programm abhängig. Die jährliche Wertschöpfung wird durch das britische Verteidigungsministerium mit 1 Milliarde Pfund angegeben.