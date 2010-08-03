Dritter Boeing P-8A Poseidon abgehoben

Am 29. Juli 2010 hob der dritte P-8A U-Boot Jäger und Seeaufklärer Prototyp von Boeings Werksflughafen Boeing Field zu seinem ersten Testflug ab.

Der erste Testflug von Prototyp T3 dauerte 2 Stunden und 48 Minuten. Während dem Flug wurden hauptsächlich die Flight Modes des Autopiloten und das Beschleunigungsverhalten der beiden Triebwerke überprüft. Das Hilfstriebwerk (APU) wurde während des Fluges zu Testzwecken wiederholt angelassen und wieder abgestellt, um auf korrektes Funktionieren zu überprüfen. T3 wird in den nächsten Wochen zu der Naval Air Station Patuxent River überflogen, wo er die beiden Prototypen T1 und T2 bei den Boden- und Flugtests unterstützen wird. Die US Navy hat 117 Poseidon bestellt, mit denen sie ab 2013 ihre bewährten P-3C Orion U-Boot Jäger und Seeaufklärer ersetzen wird.