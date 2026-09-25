Die ersten zwei F-35 in Finnland eingetroffen

F-35A Finnish Air Force kommt in Rovaniemi an (Foto: Finnish Air Force)

Die ersten beiden finnischen F-35A Lightning II trafen am 18. September 2026 beim Luftgeschwader Lappland (Lapland Air Wing) in Rovaniemi ein.

Die Ankunft der Flugzeuge markiert den Beginn einer neuen Ära für die finnischen Streitkräfte. Mit der Ankunft der ersten beiden F-35A Lightning II-Kampfjets beim Luftgeschwader Lappland am 18. September hat die Einführung der finnischen F-35-Flotte konkret begonnen.

F-35A Finnish Air Force kommt in Rovaniemi an (Foto: Finnish Air Force)

Die Kampfflugzeuge verließen am 15. September das Werk von Lockheed Martin in Fort Worth, Texas. Sie legten einen Zwischenstopp auf dem Luftwaffenstützpunkt Lajes auf den Azoren (Portugal) ein und erreichten um 17:21 Uhr den finnischen Luftraum. Während des Fluges wurden sie in der Luft betankt. Um 17:45 Uhr landeten sie in Rovaniemi, eskortiert von F/A-18 Hornet-Kampfjets.

F-35A Finnish Air Force kommt in Rovaniemi an (Foto: Finnish Air Force)

Die Überführungsflüge wurden von Piloten der U.S. Air Force durchgeführt. Während des Fluges waren die finnischen Hoheitszeichen (Kokarden) an den Maschinen abgedeckt, da bei internationalen Überführungsflügen durch amerikanische Militärpiloten die Hoheitszeichen der Vereinigten Staaten gezeigt werden, während die Kennzeichen der anderen Nation durch provisorische Markierungen verdeckt sind. Die Registriernummern der Flugzeuge sowie die Embleme der finnischen Luftwaffe auf den Seitenleitwerken waren sichtbar.

F-35A Finnish Air Force kommt in Rovaniemi an (Foto: Finnish Air Force)

Die Typenbezeichnung „JF“ leitet sich vom englischen Begriff „Joint Fighter“ ab. Sie unterstreicht den Mehrwert und die Bedeutung des Flugzeugs für die Einsatzfähigkeit aller Teilstreitkräfte. Alle Flugzeuge der Flotte erhalten Registriernummern im Bereich von JF-501 bis JF-564. Bei den nun in Finnland eingetroffenen Kampfjets handelt es sich um die Maschinen JF-510 und JF-512.