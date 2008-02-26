Die Vereinigten Arabischen Emirate kaufen Airbus Tanker

Heute gaben die Emirate den Kauf von europäischen Tankflugzeugen des Typs Airbus A330 MRTT bekannt.

Nach Australien und Saudi Arabien kauft nun auch das Wüstenland aus der Golfregion Tankflugzeuge vom Rüstungskonzern EADS. Bei dem Tanker A330 MRTT (multi role transport tanker) handelt es sich um einen Abkömmling des erfolgreichen Airbus A330-200.

Über die Anzahl schwiegen sich die Parteien aus. In Fachkreisen wird von drei Tankflugzeugen gesprochen, die ab 2011 abgeliefert werden.