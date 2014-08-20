Fliegerweb logo

Die Türkei will weitere AMRAAM Lenkwaffen kaufen

20.08.2014 RK
Turkish_F16_400x263

Die Türkei will in den Vereinigten Statten einen weiteren Grossauftrag über 145 AIM-120C-7 AMRAAM Luft-Luft Lenkwaffen platzieren, dahingehend wurde der US-amerikanische Kongress informiert.

Der Auftrag würde einem Wert von 320 Millionen US Dollar entsprechen, die Lenkwaffen werden beim Rüstungskonzern Raytheon in Tucson, Arizona produziert. Neben den gelenkten Luft-Luft Raketen sind auch 40 LAU-40 Abschusseinrichtungen, 10 Raketensteuerungseinheiten, Ersatzteile und die Schulung des Personals in den Vertrag eingehandelt worden. Die AMRAAM Lenkwaffen würden für die im Dienst stehenden F-16 Kampfflugzeuge verwendet und könnten später auch von der F-35A abgefeuert werden.

Die beantragte Beschaffung muss noch vom US-amerikanischen Kongress abgesegnet werden, dies wird jedoch kein Problem sein, da die Türkei militärisch als wichtiger Verbündeter der USA angesehen wird.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.