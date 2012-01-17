Die Philippinen wollen Hercules Transporter kaufen

Die Luftstreitkräfte der Philippinen beabsichtigen einen weiteren C-130H Hercules Transporter zu beschaffen, die Maschine soll auf dem Gebrauchtmarkt gekauft werden, dies Berichtete das Verteidigungsministerium.

Die Philippinen betreiben momentan drei C-130H Hercules, zwei davon befinden sich seit längerer Zeit in der Überholung und sollen im März-April 2012 wieder der Luftwaffe zugeführt werden. Die Philippinen haben bei der Wartung ihrer C-130H schwere Probleme, denn zwei weitere Maschinen dieses Typs sind gegroundet und warten ebenfalls auf eine Grundüberholung. Damit die Transportlücke gefüllt werden kann, möchten die Luftstreitkräfte auf dem Gebrauchtmarkt einen weiteren C-130H kaufen, der Kauf muss von dem Parlament jedoch noch bewilligt werden und soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.