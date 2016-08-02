Die Niederlande kauft Airbus Tanker

A330 MRTT NATO (Foto: Airbus)

Die niederländischen Streitkräfte werden in Zukunft ihre Kampfjets und Kampfflugzeuge befreundeter Nationen mit Airbus A330 Tankflugzeugen betanken.

Das niederländische Verteidigungsministerium hat das Parlament informiert, dass es zusammen mit Luxemburg zwei A330 Multirole Tanker Transport Flugzeuge beschaffen will. Der Auftrag könnte um sechs weitere Maschinen ansteigen, falls andere befreundete NATO Nationen wie Norwegen, Belgien, Polen und Deutschland an diesem multinationalen NATO Tanker Programm teilnehmen werden. Die beiden ersten A330 MRTT werden unter niederländischer Führung in Eindhoven stationiert sein, hier hätten auch weitere sechs Maschinen Platz.