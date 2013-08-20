Die Emiraten übernehmen dritten Airbus Tanker

Airbus Military hat anfangs August den dritten Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) an die Luftstreitkräfte der Emirate ausgeliefert.

Anfangs 2008 haben die Vereinigten Arabischen Emirate bei EADS drei Airbus A330 MRTT in Auftrag gegeben, nun konnte die letzte Maschine dieses Auftrages übergeben werden. Die A330 MRTT werden im spanischen Getafe bei Airbus Military aus Airbus A330-200 Verkehrsflugzeugen umgebaut. Neben der Tankerfunktion kann der A330 MRTT auch für den Tarnsport von bis zu 256 Passagieren herbeigezogen werden. Die drei Tank- und Transportflugzeuge für den Golfstaat sind mit Trent 700 Triebwerken von Rolls-Royce ausgerüstet.