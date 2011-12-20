Die Details zum Schweizer Gripen-Entscheid

Nachdem sich der Bundesrat bekanntlich für den schwedischen Gripen als Nachfolger für die F-5 Tiger-Flotte der Schweizer Luftwaffe entschieden hat, beleuchtet die Titelstory der neusten Ausgabe von SkyNews.ch Details zum lange erwarteten Typenentscheid:

Welches sind die wichtigsten Systeme, mit denen sich die von der Schweiz gewählte Gripen-Version E/F von der aktuellen Version C/D unterscheidet? Drohen bei der Entwicklung dieser Gripen-Variante Mehrkosten und wie sieht der weitere „Fahrplan“ der Fighter-Beschaffung aus? Auf diese und viele weitere Fragen gibt die ausführliche Reportage erste Antworten. Neben Stellungnahmen des Herstellers Saab gibt es auch Einschätzungen zum für viele doch überraschenden Typenentscheid.

Weiter lesen Sie in der Januar Ausgabe 2012: www.skynews.ch