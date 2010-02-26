Die 107th ist A-10C Combat Ready

Die 1007th Fighter Squadron der Michigan Air National Guard ist mit ihren A-10C Warthogs kampfbereit.

Vor sechs Monaten wurde die 107th Fighter Squadron des 127th Wing der Michigan Air National Guard auf die kampfstarken A-10C Thunderbolt II umgerüstet. Die Staffel flog früher als Luftkampfeinheit auf der F-16C und nimmt nun eine neue Aufgabe als spezialisierte Erdkampfeinheit auf dem Nahunterstützungsflugzeug A-10C wahr. Die Red Devils bezeichnen sich jedoch weiterhin als Jagdstaffel. Ab 2011 könnten die Red Devils wieder außerhalb der USA eingesetzt werden.