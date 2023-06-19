Diamond DART-750 abgehoben

Diamond DART-750 (Foto: Diamond Aircraft)

Am 12. Juni 2023 absolvierte der Turboprop Trainer DART-750 auf dem Flugplatz Wiener Neustadt seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Unter der Leitung von Diamond's Head of Flight Test Sören Pedersen und Senior Test Pilot Niko Daroussis dauerte der Jungfernflug 30 Minuten und umfasste alle grundlegenden Manöver einschließlich Leistungs- und Handling-Checks. Das Flugzeug und alle getesteten Parameter haben alle Erwartungen erfüllt oder übertroffen.

Diamond DART-750 (Foto: Diamond Aircraft)

"Dieser Flug stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein im DART-750-Programm dar und ist ein Beweis für die harte und hervorragende Arbeit des gesamten Teams, um dieses Ziel zu erreichen. Die positiven Ergebnisse stimmen uns zuversichtlich, das Programm wie geplant fortzuführen", sagte Robert Kremnitzer, Diamonds Head of Design Organization.

Diamond DART-750 (Foto: Diamond Aircraft)

Die DART-750 wird ein zivil zugelassenes Kunstflug-Turboprop-Trainingsflugzeug in Tandemsitzkonfiguration sein, das mit modernster Garmin G3000-Avionik und dem leistungsstarken 750 SHP PT6A-25C-Turboprop-Motor von Pratt & Whitney Canada ausgestattet ist. Basierend auf dem DART-750 bietet Diamond eine DART Basic Training Solution an, die das Flugzeug, einen proprietären DART FNPT II Simulator und DART CBT (Computer Based Training) umfasst. Mit der DART Basic Training Solution deckt Diamond Aircraft alle Phasen der Grundausbildung einschließlich GBTS (Ground Based Training Systems) und BTA (Basic Trainer Aircraft) ab.