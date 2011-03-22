Deutschland will Kampfjets an Kroatien weitergeben

Deutschlands Luftwaffe möchte einige ihrer alten F-4F Pantom II Kampfjets an die Luftstreitkräfte von Kroatien verschenken.

Laut einem Bericht des kroatischen Staatsfernsehens hat die Bundesrepublik Deutschland der Luftwaffe Kroatiens zwanzig gebrauchte F-4F Phantom II Kampfflugzeuge zum Weitergebrauch angeboten. Kroatien will seit längerem ihre alten MiG-21 Jets durch ein neues Muster ablösen. Das Land verfügt jedoch über zuwenig Mittel, um ein wirklich modernes Kampfflugzeug zu beschaffen. Deutschland würde für die zwanzig Phantoms nichts verlangen, dadurch könnte Kroatien ihre zehn MiG-21 kostengünstig ersetzen. Deutschland will ihre letzten Phantom Kampfflugzeuge 2013 ausmustern.