Deutschland kauft Laser JDAM Munition

Für ihre Tornados wird die Luftwaffe als erster Kunde die verbesserte Laser gelenkte Präzisionsmunition beschaffen.

JDAM steht für Joint Direct Attack Munition, bei diesen Bomben handelt es sich um gelenkte Flugkörper, die mittels GPS Informationen präzise ins Ziel gelenkt werden. Bei den Laser JDAMS kommt zusätzlich ein noch genauerer Laser Suchkopf dazu, der die Waffe noch zielgenauer in Fahrzeuge oder Festziele steuern kann. Die deutsche Luftwaffe ist der erste ausländische Kunde für diese Munition. Die LJDAM Flugkörper werden für die Tornados beschafft.