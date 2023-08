Deutsche Phantoms über dem Baltikum

Ab dem 4. Januar 2012 wird die NATO-Mission „Air Policing Baltikum“ zur Wahrung der Integrität und zum Schutz des Luftraums über den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen erneut von der Deutschen Luftwaffe durchgeführt.

Deutschland wird die Aufgabe im Rahmen der integrierten NATO Luftverteidigung über den drei baltischen Staaten von Dänemark übernehmen und bis 27. April 2012 durchführen. Die Luftwaffe wird hierzu Jagdflugzeuge des Typs F-4 F Phantom einsetzen und diese mit insgesamt etwa 100 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen verlegen. Im Zuge der Bündniserweiterung im April 2004 hatte sich die NATO verpflichtet, den einheitlichen Standard zur Luftraumüberwachung und Wahrung der lufthoheitlichen Souveränitätsrechte aller Bündnisstaaten u.a. auch für die neuen Mitgliedsstaaten Estland, Lettland und Litauen durch das „NATO Air Policing Baltikum“ uneingeschränkt zu gewährleisten. Die Unterstützungsmaßnahmen dienen zur Überbrückung des Zeitraums, in dem die betreffenden Staaten eigene Fähigkeiten hierzu entwickeln. Kontingente von mittlerweile 14 verschiedenen Nationen stellten dies seitdem in regelmäßigen Wechseln sicher. Deutschland unterstützt die NATO Mission „Air Policing Baltikum“ damit nach Einsätzen in den Jahren 2005, 2008, 2009 und 2011 bereits zum fünften Mal. Die Wahrnehmung der Aufgabe der fliegenden Luftraumüberwachung werden Kräfte des Jagdgeschwaders 71 „Richthofen" aus Wittmund/Niedersachsen übernehmen. Als Operationsbasis dient der Flugplatz Siauliai im Norden Litauens. Darüber hinaus werden Jägerleitoffiziere des Einsatzführungsdienstes der Luftwaffe in den multinationalen Luftverteidigungsgefechtsstand ins litauische Kaunas entsandt. Hier unterstützen sie das Fachpersonal der baltischen Staaten bei der Erstellung und Bewertung der Luftlage und beim Führen der Alarmrotten aus dem zuständigen Kontrollzentrum heraus. Außerdem wird das Objektschutzregiment der Luftwaffe "Friesland" aus Jever/Niedersachsen mit Teilen ihrer Brandschutzkräfte die litauische Flugplatzfeuerwehr in Siauliai unterstützen.