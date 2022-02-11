Dassault Falcon für die RAF

Dassault Falcon 900LX (Foto: Dassault)

Die Royal Air Force (RAF) hat bei dem französischen Flugzeugbauer Dassault zwei Falcon 900LX bestellt, die Business Jets werden für den Transport von Regierungsmitgliedern benutzt.

Die dreistrahligen Langstreckenjets werden in Grossbritannien vier British Aerospace BAe 146 ersetzen, die bislang für den Transport von Regierungsmitgliedern und der königlichen Familie eingesetzt wurden. Die beiden Dassault Falcon 900LX kosten rund 80 Millionen Pfund (1,082 Milliarden USD). Die Luxusjets werden eine zivile britische Zulassung erhalten aber in Zukunft durch die Royal Air Force betrieben.