Das ideale Kampfflugzeug

In einem ersten Teil beschreiben wir wie die verschiedenen Länder und ihre Kampfflugzeughersteller zu ihren idealen Konstruktionen fanden.

Die Entwicklung eines Kampfjets ist in den industriellen Produktionsprozessen von heute eine der komplexesten Aufgaben. Auch die Fertigungsprozesse lassen sich nicht mit herkömmlichen Serienproduktionen, wie wir sie in der Autoindustrie kennen, vergleichen. Die Produktion eines Kampfflugzeuges erfordert viel mehr Handarbeit und ist vielleicht am ehesten mit der Fertigung eines Luxusautos zu vergleichen. Die Preise eines Kampfflugzeuges sind heute fast nicht mehr bezahlbar, da der Projektaufwand fast nicht mehr abschätzbar ist. Die Kosten des F-35 Programms werden mittlerweile auf 400 Milliarden US Dollar geschätzt, über die nächsten vierzig Jahre sollen rund 3.000 Maschinen produziert werden.