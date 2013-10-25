Das NATO Flying Training erreicht Meilenstein

Ein Beechcraft CT-156 Turbopropeller Trainingsflugzeug der NATO Flugschule in Kanada konnte kürzlich die 200.000ste Flugstunde durchfliegen und unterstreicht damit den großen Erfolg der NFTC Pilotenausbildung im kanadischen Moose Jaw.

Neben den zukünftigen Fighter Piloten für die kanadische Luftwaffe werden in Moose Jaw auch angehende Militärpiloten aus Dänemark, Großbritannien, Italien, Ungarn, Singapur, Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgebildet. Der Schule stehen für die Schulung der angehenden Militärpiloten 24 moderne CT-156 Harvard II Trainer zur Verfügung. Die 200.000ste Flugstunde konnte nach rund dreizehn Einsatzjahren erreicht werden. Dem Fluglehrer Hauptmann Charles Barker und seinem Flugschüler Unteroffizier Joel Anderson wurde zur Feier der Jubiläumsstunde eine Urkunde übergeben.