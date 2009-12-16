Dänische Falcons beim Tanken

Während einer Grossübung mit dem amerikanischen Tankerkommando, hatte die dänische Luftwaffe die Gelegenheit ihre F-16 Jets in der Luft auftanken zu lassen.

Das US Air Force 100th Air Refueling Wing ist im englischen Mildenhall beheimatet und hat kürzlich mit der dänischen Luftwaffe eine grosse Luftbetankungsübung durchgeführt. Während der Einsatzübung hatten dreissig F-16AM der Luftwaffe Dänemarks die Gelegenheit, sich von KC-135R Stratotankern auftanken zu lassen. Solche Übungen werden mit der amerikanischen Tankereinheit aus Mildenhall über Europa öfters abgehalten und dienen der Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der Luftstreitkräfte der NATO Staaten. Während einer achtstündigen Trainingsmission hatte ein KC-135R mehr als 18.000 kg Treibstoff in die dänischen F-16 Kampfjets gepumpt.