Dänische F-35A über Grönland

Dänische F-35A über Grönland (Foto: Rune Dyrholm / Danish Defence)

Während der Übung „Operation Noble Defender“ waren auch dänische F-35A Kampfflugzeuge beteiligt, die Maschinen waren in Keflavik auf Island stationiert.

Dänische F-35A Kampfjets, dänische Challenger-Transportflugzeuge und ein französisches Multi Role Tanker Transport (MRTT) Tankflugzeug haben an der Übung „Operation Noble Defender“ in der Arktis und im Nordatlantik teilgenommen und dabei mit Kollegen aus den USA und Kanada zusammengearbeitet. Diese jährlich stattfindende Truppenübung wird vom amerikanisch-kanadischen Nordamerikanischen Luft- und Weltraumverteidigungskommando (NORAD) durchgeführt.

Dänische F-35A über Grönland mit französischem Airbus A330 MRTT (Foto: Danish Defence)

Der dänische Beitrag umfasste mehrere F-35-Kampfjets, die von Keflavík in Island aus eingesetzt wurden. Von dort flogen die Jets Luftoperationen und Überwachungsflüge um Island und über dem südöstlichen Teil Grönlands. Gleichzeitig stellte Dänemark ein Challenger-Transportflugzeug für Such- und Rettungseinsätze von Kangerlussuaq in Grönland aus bereit.

Dänische F-35A über Grönland (Foto: Danish Defence)

Die dänischen F-35 Kampfjets wurden während den längeren Einsätzen von einem französischen MRTT-Tankflugzeug unterstützt. Die Übung Noble Defender ist ein regelmäßig stattfindendes Training, welches darauf abzielt, die Einsatzfähigkeit von NORAD unter schwierigen klimatischen Bedingungen, wie beispielsweise in der Arktis, zu demonstrieren und aufrechtzuerhalten. NORAD ist die US-amerikanisch-kanadische Militärpartnerschaft, die mit der Überwachung des Luftraums und dem Schutz des nordamerikanischen Kontinents vor Angriffen beauftragt ist.