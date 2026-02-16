Dänemark verabschiedet F-16

Royal Danish Air Force F-16 (Foto: Danish Armed Forces)

Nach 46 Jahren wurden die letzten dänischen F-16 im Januar außer Dienst gestellt, die verbliebenen Maschinen werden weiterhin in Argentinien und der Ukraine fliegen.

Die Königlich dänische Luftwaffe (RDAF) hat ihre letzten F-16 Kampfjets außer Dienst gestellt. Am Sonntag, den 18. Januar 2026, kurz vor 14:00 Uhr Ortszeit, landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup eine F-16 zum allerletzten Mal im offiziellen Dienst der RDAF. Rund zwei Stunden zuvor waren drei weitere F-16 der RDAF zu einem letzten Formationsflug gestartet und hatten Skrydstrup mit vollem Nachbrenner verlassen, um ihre Außerdienststellung zu markieren.

Dänische F-16A Fighting Falcon landet im litauischen Šiauliai (Foto: NATO)

Im sogenannten „Jahrhundertdeal“ erwarb Dänemark Ende der 1970er-Jahre im Rahmen einer europäischen Kooperation mit Belgien, den Niederlanden und Norwegen die F-16 Falcon Kampfflugzeuge, damals wurde die Falcon noch von General Dynamics gebaut. Bei der dänischen Luftwaffe ersetzte die F-16 die F-100 Super Sabre, die F-104G Starfighter und die Saab Draken. Dänemark hat insgesamt 77 F-16A/B Block 1/15 in zwei Hauptlieferungen sowie zusätzlichen Lieferungen übernommen.