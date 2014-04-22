Dänemark mit neuer Fighter Ausschreibung

Dänemark such seit langem ein neues Kampfflugzeug und lancierte am 10. April 2014 eine neue Ausschreibung, mit den neuen Jets sollen die F-16AM/BM Falcon Kampfjets ersetzt werden.

Dänemark sucht seit Jahren einen Ersatz für ihre F-16 Kampfjets aus den 1980er Jahren. Das Land möchte bis zu 48 neue Kampfflugzeuge beschaffen. Im März 2010 hat Dänemarks Regierung die Entscheidung für einen neuen Jet ins Jahr 2014 verschoben, am 10. April wurde die Kampfflugzeugausschreibung neu lanciert. Die Kaufentscheidung soll noch vor Ende Juni 2015 bekannt gegeben werden. In der Ausschreibung befinden sich die F/A-18E/F Super Hornet, der Eurofighter Typhoon, der Saab Gripen E und die F-35A Lightning II. In dieser Ausschreibung wird die F-35A Lightning II von Lockheed Martin die besten Karten haben, da Dänemark seit 2002 als Partnerland im Joint Strike Fighter Programm eingebunden ist und bereits rund 125 Millionen US Dollar in die Entwicklung der F-35 investiert hat. Dänemark wird voraussichtlich 24 bis 30 neue Kampfflugzeuge beschaffen, ursprünglich beabsichtigte man 48 F-35A zu kaufen. Dänemark hat in den 1980er Jahren 77 F-16 beschafft, heute stehen noch 30 Maschinen im Einsatz. Die F-16 Kampfjets der dänischen Luftwaffe wurden immer wieder modernisiert und können noch mindestens bis ins Jahr 2020 betrieben werden.