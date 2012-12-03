Dänemark kauft Seahawk Hubschrauber

Das dänische Parlament hat den Kauf von schiffgestützten MH-60R Seahawk Hubschraubern beschlossen, die Maschinen werden die Lynx Helikopter aus Grossbritannien ersetzen.

Die dänischen Seestreitkräfte werden vorerst neun US amerikanische Seahawk Mehrzweckhubschrauber kaufen. Der MH-60R von Sikorsky stand im Wettbewerb mit dem Agusta Westland AW159 Wildcat aus Grossbritannien und Italien. Die Entscheidung wurde aufgrund einer Empfehlung der dänischen Streitkräfte gefällt. Die Seahawk Helikopter werden von den dänischen Seestreitkräften für die Seeüberwachung, Seerettung, Fischereiinspektionen und für andere friedenssichernde Aufgaben verwendet. Die neun mittelschweren Hubschrauber werden zwischen 2016 und 2018 an Dänemark geliefert.