Dänemark kauft F-35A Lightning II

US Air Force F-35A with F-16 (Foto: USAF)

Das dänische Parlament hat den Kauf von 27 F-35A Kampfjets beschlossen und entscheidet sich nach langem Hin und Her für den Fighter von Lockheed Martin.

Dänemark sucht seit Jahren einen Ersatz für ihre F-16 Kampfjets, diese wurden in den 1980er Jahren beschafft. Das Land wollte ursprünglich bis zu 48 neue Kampfflugzeuge beschaffen. Im März 2010 hat Dänemarks Regierung die Ausschreibung für einen neuen Kampfjet ins Jahr 2014 verschoben. Am 10. April gleichen Jahres wurde dann die Kampfflugzeugausschreibung mit einer Anfrage an vier Hersteller neu lanciert. Angefragt wurden Boeing mit der F/A-18E/F Super Hornet, das Eurofighter Konsortium mit dem Eurofighter Typhoon, Saab mit dem Gripen E und Lockheed Martin mit der F-35A Lightning II. Saab stieg mit dem Gripen E nicht ins Rennen, die Schweden haben sich zu Recht keine Chancen in dieser nur zögerlich geführten Ausschreibung ausgerechnet.

Am 9. Juni hat sich Dänemark nun für die F-35A von Lockheed Martin entschieden. Laut dem dänischen Verteidigungsministerium hat die F-35A in allen Auswahlkriterien am besten abgeschnitten. Die F-35A sollen ab 2021 eingeführt werden, die letzte F-16 wird dann Ende 2024 ausgemustert und alle 27 F-35A sollen dann ab 2027 voll einsatzfähig sein. 139 von 179 dänischen Abgeordneten befürworteten den Kauf von F-35A Kampfflugzeugen. Die erforderlichen 20 Milliarden Kronen (3,032 Milliarden US Dollar) sollen komplett aus dem normalen Verteidigungsbudget finanziert werden.

In dieser Ausschreibung hatte die F-35A Lightning II von Lockheed Martin immer die besten Karten. Dänemark ist seit 2002 als Partner im Joint Strike Fighter Programm eingebunden und hat bereits mehr als 125 Millionen US Dollar in die Entwicklung der F-35A investiert. Dänemark wird voraussichtlich 21 bis 30 neue Kampfflugzeuge beschaffen, die Zahlen sind jedoch noch nicht in Stein gemeisselt und stark von den Kosten abhängig.

Dänemark hat in den 1980er Jahren 77 F-16 beschafft, heute stehen noch 30 Maschinen im Einsatz. Die F-16 Kampfjets der dänischen Luftwaffe wurden immer wieder modernisiert und können noch mindestens bis ins Jahr 2020 betrieben werden.