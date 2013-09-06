Cougar Grundüberholung abgeschlossen

Im August hat das Wartungscenter von Eurocopter in Kassel Calden den letzten von drei AS532 U2 Cougar Hubschrauber nach erfolgreich durchgeführter Grundüberholung an die deutsche Flugbereitschaft übergeben.

Das Wartungszentrum auf dem Flugplatz Kassel Calden hat für die Grundüberholung eines Cougar Helikopters durchschnittlich fünf Monate gebraucht, alle Ablieferungstermine konnte eingehalten werden. Die ersten beiden grundüberholten Hubschrauber konnten im November 2012 und im April 2013 an die Flugbereitschaft übergeben werden. Bei der grossen Wartung, die alle 15 Jahre durchgeführt werden muss, wurden die Hubschrauber in ihre Einzelteile zerlegt, auf Risse, Korrosion und Beschädigungen überprüft. Fehlerhafte Teile wurden dabei ersetzt. Die deutsche Flugbereitschaft betreibt drei mittelschwere Cougar Helikopter vornehmlich für den Personaltransport von Politikern. Die Maschinen werden durch die Luftwaffe betrieben.