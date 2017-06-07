Chinook mit Verbundbauteilen aus Sachsen

Boeing Mk6 Chinook Royal Air Force (Foto: Boeing)

Boeing bezieht wichtige Komponenten für den Schweren Transporthubschrauber H-47 Chinook jetzt aus Sachsen.

Der Auftrag zur Herstellung mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist der erste Vertrag von Boeing mit den Spezialisten der COTESA GmbH mit Firmensitz in Mittweida. COTESA wird für die weltweite Chinook-Flotte Teile der Tunnel Cover Section herstellen – Sandwichbauteile, die einen Teil der Außenhaut des Helikopters bilden. Mit dieser Vereinbarung wird COTESA Teil des etablierten Boeing Zuliefernetzwerks in Deutschland, das fast 100 Zulieferer und Partner umfasst.

"Der an COTESA vergebene Auftrag trägt dem Technologiepotenzial in Deutschland Rechnung und ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Partnerschaft mit der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie", sagte Sir Michael Arthur, President Boeing Europe. Boeing hat bisher mehr als 900 H-47 Chinook Hubschrauber ausgeliefert, die in 19 Ländern weltweit betrieben werden. Dazu zählen acht NATO-Staaten: Kanada, Griechenland, Italien, die Niederlande, Spanien, die Türkei, das Vereinigte Königreich (60 Hubschrauber) sowie die USA (300 Hubschrauber für die Air Force). Dies ermöglicht mehr Interoperabilität zwischen den Mitgliedss taaten der NATO während gemeinsamer Trainings- und Entsendungseinsätze weltweit.

"Die Entscheidung von Boeing für COTESA ist ein weiterer Beleg für das sächsische Know-how im Bereich Luft- und Raumfahrt", sagte Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. "Unsere rund 160 Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind zuverlässige Partner der großen Flugzeughersteller und bei internationalen Großprojekten. Von der Forschung über die Materialentwicklung bis hin zur Produktion von Bauteilen oder Sensorik können wir in Sachsen die komplette Wertschöpfungskette abbilden. Ich freue mich, dass COTESA nun seine Leichtbau-Expertise bei Boeing einbringen kann."

Stolz zeigte sich auch Jörg Hüsken, CEO von COTESA. "Dieser Auftrag eröffnet COTESA und unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten, unser Wissen und unsere Erfahrung im Bereich Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe unter Beweis zu stellen." "Die Expertise von COTESA, einem führenden Produktions- und Entwicklungsunternehmen für Faserverbundbauteile, trägt zu unserem Ansatz bei, den Chinook Transporthubschrauber kontinuierlich weiter zu optimieren und unseren Kunden erstklassige und kosteneffiziente Lösungen zu bieten", sagte Michael Hostetter, Boeing Defense, Space & Security Director of Vertical Lift Programs, Deutschland.

Der Chinook ist eine überzeugende Plattform und für die Streitkräfte von 19 Ländern weltweit von entscheidender Bedeutung. "Der Chinook hat ein bewährtes Leistungsprofil; zu den Einsatzanforderungen zählen unter anderem humanitäre Einsätze und Katastrophenhilfe. Daher ist es für uns umso wichtiger, weiterhin die Branchenbesten für die Plattform zu gewinnen – und das ist bei COTESA der Fall."

COTESA