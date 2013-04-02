Chinesischer Su-27 Kampfjet abgestürzt

Am 31. März 2013 ist ein chinesischer Sukhoi Su-27 Kampfjet in der Provinz Shandong abgestürzt, dabei kamen beide Piloten ums leben.

Das chinesische Verteidigungsministerium hat gegenüber der Presse den Absturz und den Tod beider Piloten bestätigt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag während eines regulären Ausbildungsfluges an einem Küstenstreifen bei Rongcheng. Zur Unfallursache konnte die chinesische Luftwaffe noch keine Angaben machen, der Absturz müsse zuerst genau untersucht werden, wurde bekannt gegeben. Am Boden kam bei dem Absturz niemand zu Schaden.