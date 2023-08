China möchte Su-35 beschaffen

China glaubt noch nicht so recht an ihr Kampfflugzeug der fünften Generation und fragte in Russland die Sukhoi Su-35 an.

China investiert weiter kräftig in die Aufrüstung und hat gegenüber dem Vorjahr das Rüstungsbudget um weitere 11,2 Prozent erhöht. Anfangs 2011 kursierten im Internet erste Bilder des neuen J-20 Kampfjets, der neben modernster chinesischer Technik auch über Stealth Eigenschaften verfügen soll. China versucht seit Jahren eine eigenständige High Tech Rüstungsindustrie aufzubauen, bei den Kampfflugzeugen ist dies jedoch nur mangelhaft gelungen, zu gross sind die Defizite im Triebwerkbau und bei der Avionik. Damit die chinesische Luftwaffe unabhängig ihrer Eigenentwicklungen auf dem neusten Stand bleibt, hat China in Russland den Kauf von modernsten Sukhoi Su-35 Kampfjets angefragt, dies berichteten russische wie chinesische Medien. Russland wird diese Anfrage sorgsam prüfen und wohl nur dann liefern, wenn China eine grössere Menge dieser Kampfjets der neusten Generation bestellen wird. Russlands Flugzeugindustrie ist nicht mehr gewillt, ein paar Maschinen zu liefern, die dann 1 zu 1 nachgebaut werden, wie dies durch China bei der Su-27 Flanker versucht wurde.