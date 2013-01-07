China baut neuen Militärtransporter

Im Internet tauchten Ende Dezember 2012 erste Aufnahmen des neuen chinesischen Militärtransporter Y-20 auf, vier Tage danach hat Chinas Verteidigungsministerium den Bau eines eigenen Militärtransportflugzeuges bestätigt.

In der Fachwelt wurde seit geraumer Zeit über einen neuen chinesischen Militärtransporter in der Größe der C-17 gemunkelt. Nach dem Auftauchen erster Bilder im Internet hat China nun das Transporterprogramm bestätigt. Der schwere Militärtransporter ist ein Hochdecker mit vier Strahltriebwerken. Die Maschine ist ähnlich wie die Iljuschin Il-76 aufgebaut, die auch in Chinas Luftwaffe verwendet wird. Der Transporter wird von der Xian Aircraft Industry Group, die zur Aviation Industry Corporation of China (AVIC) gehört, gebaut. Es sind scheinbar bereits zwei Y-20 Transporter gebaut worden, einer davon hat Ende Dezember mit den Rolltests begonnen und eine zweite Maschine soll als Statiktestzelle dienen. Bei der Y-20 könnten auch Konstruktionsmerkmale von der amerikanischen C-17 eingeflossen sein, da viele Konstruktionszeichnungen der Boeing C-17 über Werkspionage nach China gelangt waren. Die Y-20 wird durch vier russische D-30KP2 angetrieben, die während der Beschaffung von Il-76 Transportern nach China importiert wurden. Der Transporter wird eine Nutzlast von rund 60 Tonnen haben und bei einem maximalen Startgewicht von 200 bis 220 Tonnen Nonstop Strecken von rund 4.000 Kilometern überwinden können.