Chile übernimmt C-295 von Airbus Military

Die Seestreitkräfte Chiles konnten am 30. April 2010 den ersten C-295 von Airbus Military übernehmen.

Chile hat drei der neuen Seeüberwachungs- und Aufklärungsflugzeuge von Airbus Military bestellt. Die Seestreitkräfte des südamerikanischen Staates mit seinem langen Küstenstreifen am Pazifik werden mit den modernen C-295 Maschinen die bestehende Flotte von P-3ACH, Piaggio P-111 und C-212 ergänzen oder teilweise auch ersetzen. Der Vertrag über die drei Maschinen wurde im Oktober 2007 unterzeichnet und beinhaltet auch eine Option über weitere fünf Maschinen des gleichen Typs.