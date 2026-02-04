Cessna SkyCourier für Belgien

Cessna SkyCourier Jungfernflug (Foto: Cessna)

Das belgische Verteidigungsministerium beschafft fünf Cessna SkyCourier Flugzeuge, die zweimotorigen Turbopropellermaschinen sollen für Spezialeinsätze verwendet werden.

Das belgische Verteidigungsministerium plant laut dem neuesten Strategiepapier die Anschaffung von fünf Cessna SkyCourier-Transportflugzeugen zur Unterstützung von Spezialeinsätzen. Die Flugzeuge sollen zunächst in ziviler Konfiguration geliefert werden und später in Belgien zu militärischen Plattformen umgerüstet werden.

Cessna SkyCourier Jungfernflug Prototyp 3 P2 (Foto: Textron Aviation)

Die zweimotorige SkyCourier bietet Platz für bis zu 19 Passagiere und verfügt über einen separaten Frachtraum. Die SkyCourier ist bei zivilen Frachtfluggesellschaften und Expressdiensten weit verbreitet, für die militärische Verwendung als Spezialflugzeug werden die belgischen Unternehmen Sonaca und Sabena Aerospace die Maschinen modifizieren. Die Umrüstung umfasst die Installation zusätzlicher Missionsausrüstung wie Überwachungssensoren und Kameras.

Laut dem Verteidigungsanalysten Jens Franssen (VRT NWS) behebt die Anschaffung operative Einschränkungen nach der Außerdienststellung der C-130 Hercules-Flotte. Der größere Airbus A400M benötigt längere Start- und Landebahnen, während die SkyCourier auch von kurzen und unbefestigten Pisten, einschließlich Grasflächen, operieren kann.

Diese Fähigkeit ermöglicht es belgischen Spezialeinheiten, schnelle Einsatzmissionen, medizinische Evakuierungen und Notfall-Evakuierungen von Zivilisten oder Diplomaten aus abgelegenen Gebieten durchzuführen.

Cessna SkyCourier (Foto: Cessna)

Die SkyCourier erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 Knoten (rund 390 km/h) und eine Reichweite von etwa 1.700 Kilometern. Der geschätzte Stückpreis liegt bei rund 6,5 Millionen Euro.

Das Beschaffungsverfahren steht jedoch noch unter dem Vorbehalt einer rechtlichen Prüfung. Ein kanadischer Flugzeughersteller hat die Ausschreibung wegen angeblicher Verfahrensfehler angefochten. Der belgische Staatsrat wird voraussichtlich nächste Woche über einen Eilantrag auf Aussetzung entscheiden, was die Beschaffung verzögern oder gar verhindern könnte.