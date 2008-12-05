CV-22 kommt von Ausland Einsatz zurück

Das CV-22 Schwenkrotor Flugzeug wurde erstmals in einer Übung im Ausland eingesetzt und kehrte kürzlich auf seine Basis in die USA zurück.

Die CV-22 wurde bei einer Übung auf dem afrikanischen Kontinent in Mali eingesetzt. Dort trainierte das Personal aus 15 Nationen zusammen mit Streitkräften aus der USA verschiedene Aspekte der militärischen Überwachung von Grenzgebieten. Die CV-22 Osprey wurde hauptsächlich für den Personentransport von Spezialeinheiten herbeigezogen. Die amerikanischen Einsatzkräfte waren mit ihrem Tiltrotor- Flugzeug sehr zufrieden, mit herkömmlichen Hubschraubern hätten sie für die Einsätze doppelt so lange gebraucht wie mit der CV-22. Die Maschine bewährte sich unter schweren Einsatzbedingungen auf behelfsmässig eingerichteten Basen abseits modernster Technik.