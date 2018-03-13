CH-53K King Stallion auf Kurs

CH-53K King Stallion mit 36.000 Pfund Schwerlast (Foto: Sikorsky)

Mit einem neuen Nutzlastrekord von 36.000 Pfund schließt der neue Großhubschrauber CH-53K King Stallion von Sikorsky die kritischen Teile des Flugtestprogramms ab.

Sikorsky konnte am 10. Februar 2018 auf dem Flugtestgelände in West Palm Beach, Florida einen weiteren Rekord in seiner Firmengeschichte erfliegen. Zum ersten Mal hat der neue Großhubschrauber CH-53K King Stallion eine Nutzlast von 36.000 Pfund (16.329 kg) sicher angehoben, die Rekordlast in den Transportflug überführt und sie wieder punktgenau über dem Startplatz abgelegt. Noch nie zuvor hat ein Sikorsky Hubschrauber in der bald hundertjährigen Firmengeschichte eine größere Last an einem einzelnen Transporthaken transportiert. Das Startgewicht des Helikopters lag bei diesem Schwerlasttest bei 91.000 Pfund (41.277 Kilogramm). Die ersten CH-53K King Stallion Hubschrauber sollen ab 2019 bei dem US Marine Corps einsatzbereit sein.

CH-53K King Stallion mit 36.000 Pfund Schwerlast (Foto: Sikorsky)

Der CH-53K King Stallion wird durch drei 7.500 PS starke T408-GE400 Turbinen von General Electric angetrieben und ist der größte Hubschrauber aus der CH-53 Stallion Baureihe. Das Flugtestprogramm hat eine Verzögerung von rund einem Jahr und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, für die Zulassung sind 2.000 Flugstunden geplant. Im Rahmen der Flugerprobung, die im Oktober 2015 begann, hatte Sikorsky eine Geschwindigkeit von 200 Knoten (370 km/h) demonstriert. Der Hubscharuber Produzent von Lockheed Martin hat auch Schräglagen von bis zu 60 Grad mit dem Muster geflogen und hat Landungen auf schiefen Ebenen mit einer Neigung von bis zu 12 Grad durchgeführt. Für die Boden- und Flugerprobung stehen fünf CH-53K Prototypen im Einsatz.

Der neue CH-53K Großhubschrauber ist als Nachfolger und Ergänzung für den CH-53E Super Stallion gedacht, bis zu 200 CH-53K sollen beschafft werden. Der CH-53K wird ein maximales Startgewicht von fast 40 Tonnen haben. Die Programmkosten für 200 Hubschrauber summieren sich auf 29 Milliarden US Dollar.