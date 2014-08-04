CH-47F mit neuem Standard ausgeliefert

Im Boeing Werk in Ridley Township wurde am 29. Juli 2014 der erste CH-47F Chinook Großhubschrauber aus dem Großauftrag vom Juni 2013 übergeben.

Im Juni 2013 bestellte die US Army bei Boeing für mehr als vier Milliarden US Dollar 155 weitere CH-47F Chinook, der erste aus diesem Baulos konnte nun an die US Teilstreitkraft im Boeing Werk Ridley Township, Pennsylvania übergeben werden. Die CH-47F erhalten neben verschiedenen Detailoptimierungen auch ein moderneres Frachtladesystem im Rumpfboden und ein optimiertes Prognosesystem, das die Wartungskosten und dadurch die gesamten Betriebskosten des Hubschraubers weiter senkt.