Fliegerweb logo

CH-47 Angebot für die Bundeswehr

28.03.2022 PSEN
CH-47G für die Bundeswehr
CH-47G wird an die Bundeswehr offeriert (Foto: Boeing)

Boeing will zusammen mit Airbus Helicopters mit dem CH-47 Hubschrauber ins Rennen für einen schweren Transporthubschrauber für die Bundeswehr einsteigen.

Die Bundeswehr sucht über die Wettbewerbsausschreibung Schwerer Transport-Hubschrauber (STH) einen neuen Schwerlasthelikopter, der in Zukunft die bewährten CH-53G ersetzen soll. Als Kandidaten kommen dabei der CH-53K King Stallion von Sikorsky und der CH-47G Chinook von Boeing in Frage.

Boeing und Airbus Helicopter wollen bei dem STH Wettbewerb für einen neuen schweren Transporthubschrauber für die Bundeswehr zusammenarbeiten und gemeinsam den CH-47 Hubschrauber offerieren, dies haben sie am 25. März 2022 im Boeing-Werk in Philadelphia mit der Unterzeichnung eines Memorandum-of-Understanding (MOU) bekundet. Mit diesem Schritt wird der Tandemrotor-Hubschrauber CH-47 Chinook gute Karten haben, die Ausschreibung in Deutschland zu gewinnen. Der Chinook wird bereits heute von vielen europäischen Streitkräften genutzt.

Airbus Helicopter hat keinen Hubschrauber im Sortiment, der die CH-53G ersetzen könnte. Die Bundeswehr will die bewährten aber in die Jahre gekommenen Transporthubschrauber von Sikorsky spätestens im Jahr 2030 ausgemustert haben.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.