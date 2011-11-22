CASSIDIAN rüstet Spaniens Tiger auf

Europas Luftfahrtkonzern EADS, CASSIDIAN wurde von Spanien mit der Verbesserung von fünf weiteren F-5B Tiger Kampfjets betraut.

Die Kampfflugzeuge aus den 1960er Jahren sollen strukturell verstärkt werden , damit für weitere Jahre ein sicherer Flugbetrieb möglich ist. Die Rümpfe der Kampfjets werden im Airbus Werk Getafe strukturell verstärkt, es handelt sich dabei um einen Folgeauftrag. Spanien betreibt momentan rund zwanzig F-5B Kampfflugzeuge. Die Maschinen werden hauptsächlich für die Schulung zukünftiger Einsatzpiloten auf den Hornets und den Eurofighter genutzt.